Goldman: toorainete hinnatõus võib läbi saada

Hispaanias asuv toorainete kaevandus. Foto: EPA

Goldman Sachs hoiatab, et sellel aastal toimunud toorainete hinnatõus võib peagi läbi saada, seega tuleb metallidele ja naftale panustades ettevaatlik olla, vahendab CNBC.

Eelmise aasta lõpus toimus küllaltki järsk odavnemine, aga tänavu on toorained kallinenud 12 protsenti. Investeerimispanga analüütikud ütlevad, et hinnatõusu jätkumiseks on vaja tugevaid fundamentaalnäitajaid – see tähendab, et nõudluse ja pakkumise vahekord peab olema soodne. Selles, milliseks see kujuneb, ei saa praegu aga kindel olla.

Goldman tõi välja, et USA valitsusseisak on läbi ja Hiina kasutab majanduse stimuleerimiseks abimeetmeid, aga ettevaatlik tuleks olla sellegi poolest.

“Nende faktorite mõjul võib tunduda, et toorainete hinnatõus jätkub. Meie arvame aga, et toorained on jõudnud tasemele, kus nad pole fundamentaalnäitajaid arvestades enam märkimisväärselt alahinnatud,” ütlesid investeerimispanga tooraineturu analüütikud esmaspäeval.

“Riski ja preemia suhe on seega ebaatraktiivsem kui paar kuud tagasi. Me oleme toorainete osas praegu neturaalsed,” kirjutasid nad.

Naftaturul peaks nõudlus püsima aga tugev, vaatamata sellele, et prognoosid on küllaltki sünged. Pakkumise poolest võib rahul olla Saudi Araabia kärbetega ning Iraani ja Venezuela tootmine langeb veelgi. Viimased kaks on jätkuvalt USA sanktsioonide all.

See võib lühiajaliselt viia Brenti toornafta 70-75 dollari vahemikku, aga aasta teises pooles peaks hinnad uuesti langema, sest OPEC ja USA kildanafta tootjad hakkavad rohkem naftat pumpama.