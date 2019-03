Saage tuttavaks: rahapesuparadiis Euroopa

Danske rahapesu võib olla küll Euroopa ajaloo suurim, kuid kaugeltki mitte ainukene. Foto: EPA

Eestit on tabanud viimasel ajal mitu rahapesuskandaali – Versobank, Dankse, Swedbank – ja see nimekiri ei pruugi lõplik olla. Oma tegevusega on need pangad heas seltskonnas, sest rahapesuga on vahele jäänud peaaegu kõik Euroopa suurimad finantsasutused.

Rahapesuskandaalid on Eesti pangamaastikult pühkinud viimase aastaga kaks panka. Läti oli sunnitud möödunud aastal sulgema suuruselt kolmanda panga. Äsja võimuohjad haaranud Läti peaminister Krisjanis Karins ütles Bloombergile antud intervjuus, et Läti lõpetab rahapesu, kuid ootab, et ka teistes Euroopa riikides sama tehtaks. „Kui sa lähed poodi, et piima osta, siis kassiir ei küsi sinult kunagi, kust sa said selle 1,5 eurot, ta võtab lihtsalt sinu raha ja naeratab. Noh, varem oli sama 150 miljoni euroga. Me pole rohkem süüdi kui teised riigid, aga me oleme lihtsalt eesliinil. Me muutume. Küsimus on selles, kas ka ülejäänud Euroopa muutub.“