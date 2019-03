Kiibitootjate aktsiad tõusevad pärast Broadcomi häid tulemusi

Broadcomi kontor Irvine'is Californias Ameerika Ühendriikides. Foto: Scanpix/REUTERS/Mike Blake

Täna on USA aktsiaturul suurimaks tõusjaks pooljuhtide sektor, kui peale Broadcomi häid kvartalitulemusi on Philadelphia pooljuhtide indeks 3,2% plussis, tõustes viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele, vahendab Reuters.

Broadcom teatas neljapäeva õhtul oma veebruaris lõppenud esimese kvartali tulemused, mis aktsiapõhise kasumi osas lõi analüütikute prognoose. Samuti ületas Broadcom analüütikute prognoose 2019. aasta käibeprognoosi osas.

“Broadcomil õnnestus hakkama saada Apple’ist sõltuvusega ning nõrkusega andmekeskuste pilveteenuste mahtude osas,” ütles Synovus Trusti vanemportfellihaldur Daniel Morgan.

Samal ajal kinnitas Broadcom oma konkurentide hoiatust Hiina jahtumise ja sellest tuleva mõjuga kiipide nõudlusele.

Täna on vähemalt viis analüüsimaja tõstnud Broadcomi hinnasihti, sealhulgas Jeffriesi uus aktsia hinnasiht on 341 dollarit ning Morgan Stanleyl on uueks hinnasihiks 266 dollarit. Broadcomi (sümbol AVGO) aktsia hind on kolm tundi peale turu avanemist 8,6% plussis, 291,23 dollari peal.

Kiibitootjatele tootmisseadmeid tegev Lam Researchi aktsia on 4% plussis, MKS Instrumentsi aktsia on 8% plussis.

Suurtest kiibitootjatest on Nvidia aktsia 3% plussis, Micron ja AMD on vastavalt 2,3% ja 2,8% plussis ning Inteli aktsia on 2,2% tõusnud.

Reuters toob välja, et kiibitootjate aktsiad on käesoleval aastal tõusnud ligikaudu 21%, lüües S&P 500 tehnoloogiaindeksi 17,6% ja S&P 500 12,3% suurust tõusu.