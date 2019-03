Ametlik kinnitus: Saksamaa suurpangad plaanivad ühineda

Saksamaa suurpangad Deutsche Bank ja Commerzbank on alustanud ametlikke läbirääkimisi ühinemiseks, vahendab Bloomberg.

Deutsche Banki tegevjuht Christian Sewing läheb uuesti proovima õnne, et teha koos Commerzbankiga ühinemislepe. Viimati oli Sewing kahe panga kõnelustel 2016. aastal, kuid siis läks kumbki pank oma teed edasi. Foto: EPA

Mõlemad suurpangad kinnitasid pühapäeval, et on asunud tõsisemalt läbirääkimisi pidama. Samas rõhutasid pangad, et seni pole veel kindel, kas kokkulepe saavutatakse.