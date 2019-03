JPMorgan tõi turule madalate tasudega pangakonto

JPMorgan Chase hoone New Yorgis Ameerika Ühendriikides. Foto: EPA/JUSTIN LANE

JPMorgan Chase & Co teatas reedel, et alustab USAs madala sissetulekuga inimestele pangateenuste pakkumist, pakkudes 4,95 dollari eest kuus arvelduskrediidi võimaluseta, kuid samas minimaalse kontojäägi nõudeta pangakontot, vahendab Reuters.

Kliendil on võimalik saada deebetkaarti ning teha digitaalselt pangaülekandeid, kuid klient ei saa antud konto puhul nö miinusesse minna ehk kasutada arvelduskrediiti.

Reuters märgib ära, et arvelduskrediidi tasud ja muud panga teenustasud on siiani

olnud pankade jaoks olulisteks tuluteenimisallikaks, mis on omakorda kliente vihastanud ning peletanud madala sissetulekuga inimesi pangateenustest eemale.

Chase Consumer Bankingi tegevjuht Thasunda Duckett ütles, et uus kontotüüp toob panga klientideks rohkem madala sissetulekuga inimesi ning neid, kellel pole kunagi olnud pangakontot.

USA riikliku hoiusekindlustusettevõtte andmete kohaselt oli 2017. aastal 6,5% kõikidest majapidamistest sellised, kus ei olnud ühelgi majapidamise liikmel pangakontot.

USA riiklikud järelevalveametid on suunanud pankasid selles suunas, et nad püüaksid enda juurde meelitada rohkem madala sissetulekuga inimesi. JP Morgani vastav samm tuleb pärast seda, kui suured konkurendid, Bank of America ja Citigroup, on juba sarnased tooted turule toonud.

JP Morgani antud samm on oluline selle poolest, et JP Morgan Chase on Wells Fargo järel suuruselt teise jaepanganduse võrgustikuga pank USAs, millel on 16 000 ATMi ja 5000 pangakontorit.