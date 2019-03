Nafta hind tõuseb

Iraani naftaväli Pärsia lahes. Foto: Scanpix/REUTERS/Raheb Homavandi

Nafta hind tõusis teisipäeval ligikaudu 2%, kui elektrikatkestused on takistanud Venetsueela naftaeksporti ning USA toornafta varud näitavad kahanemist, vahendab Reuters.

Venetsueela Jose naftasadama esmaspäevase suure elektrikatkestuse järel ei ole õnnestunud sadama teenindamiseks vajalikku masinavärki tööle saada, rääkisid Reutersi ajakirjanikele seal asuvad töötajad ning sealse ametiühingu juht. Tegemist oli juba teise suure elektrikatkestusega käesoleval kuul, mistõttu on ühe olulise OPEC-i riigi, Venetsueela, naftaeksport häiritud.

Teiseks nafta hinna tõusu põhjustavaks teguriks on USA homme avaldatav riiklik naftavarude statistika, mis prognooside kohaselt näitab, et USA naftavarud on kahanenud kolmandat nädalat järjest. Bensiinivarud peaksid prognooside kohaselt langema kuuendat nädalat järjest.

USA Lääne-Teksase naftasegu (WTI) hind on teisipäeva õhtuks tõusnud 2% 59,99 dollarini barrelist, olles viimase kolme kuuga kerkinud 29,7%. Brenti toornafta hind on täna kerkinud 1,2% 68,02 dollarini barrelist, olles vaid veidi allpool 21. märtsil saavutatud käesoleva aasta tipptaset 68,69 dollarit barrelist.