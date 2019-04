Fiat Chrysler ostab Teslalt miljonite eest heitgaasimahtu

Fiat Chrysler ostab Teslalt miljonite eest heitgaaside emissiooni lube. Foto: Zumapress / Scanpix

Vältimaks trahve uute Euroopa Liidu heitgaaside emissoonikoguste ületamise eest, on Fiat Chrysler valmis maksma Teslale sadu miljoneid õiguse eest kasutada Tesla kasutamata jäänud heitgaasikoguseid, kirjutab Reuters.

Elektriautode tootja Tesla on viimase kolme aasta jooksul esitanud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile aastaaruandeid, millest nähtub, et ettevõte on sellel perioodil kokku teeninud ligi miljard dollarit emissioonilubade müügist. Määrused lubavad nullheitmetega sõidukite tootjatel teenida oma lubade müügist teistele tootjatele.