Fedi ametnikud: inflatsioon takistab intresside tõstmist

Föderaalreservi peahoone. Foto: Bloomberg

Föderaalreservi ametnikud on andnud märku, et intressimäärade tõstmine on keeruline, sest inflatsioonimäär püsib 2 protsendi tasemest madalamal. Samuti on majandusega seotud mitmeid riske, vahendab Bloomberg.

“Me oleme väga keskendunud sellele, et inflatsioon püsiks 2 protsendi peal,” ütles Föderaalreservi juhatuse liige Lael Brainard Bloombergile antud intervjuus. “Inflatsiooni tõstmine eesmärgini on minu suur mure ja on seda ka edaspidi.”

USA keskpankurid on avalikes esinemistes andnud märku, et Föderaalreserv paneb praegu palju rõhku inflatsioonieesmärgi saavutamisele. Inflatsioon püsib 2 protsendi tasemest madalamal, vaatamata sellele, et majandus kasvab kiiresti ning tööturul on peaaegu täistööhõive.

Ka Föderaalreservi asejuht Richard Clarida ja New Yorgi Föderaalreservi juht John Williams on viimasel ajal rääkinud hinnakasvu aeglustumisest.

“Praegu on latt intressimäärade tõstmiseks küllaltki kõrgel,” ütles investeerimisfirma TD Securitiesi globaalsete intressimäärade strateegia juht Priya Misra. “Selleks on vaja paremaid USA majandusandmeid, paremat inflatsiooni, riskide kadumist ja paremat globaalset majandust.”

Sellel aastal Föderaalreserv intresse ei plaani tõsta. 2020. aastal plaanitakse intressimäärasid kergitada vaid ühel korral.