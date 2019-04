Börsihirm sundis Uberit aktsia hinda langetama

Börsile jõudnud sõidujagamisteenused kasumeid veel teeninud ei ole, kuna igale sõidule makstakse jätkuvalt peale. Foto: AFP

Lähenev börsidebüüt langetas Uberi oodatava turuväärtuse 80–90 miljardi dollari vahele, mis on veel eelmisel kuul räägitud väärtusest 10 protsenti väikesem.

Uber paneb enda aktsiad investoritele esialgses hinnavahemikus 44–50 dollarit aktsia kohta, rääkisid tehinguga kursis olevad inimesed Financial Timesile. See hinnavahemik annaks maailma suurimale sõidujagamisteenusele turuväärtuseks 80–90 miljardit dollarit ning ettevõte saaks börsilt 8–10 miljardit dollarit. Võrdluseks, Tallinna börsi suurima ettevõtte Tallinki turuväärtus on 0,7 miljardit eurot.