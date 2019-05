Saare: olen valmis ostukohta püüdma

Naisinvestorite klubi asutaja ja investor Kristi Saare nentis, et reageerib Trumpi säutsust lahvatanud paanikale börsidel rahulikult ning valmistub häid ostukohti püüdma.

Kristi Saare Investeerimisfestivalil Foto: Raul Mee

„Muidugi on investoritele ebameeldiv see, et poliitiline ebakindlus on päris suur – on teada, et ärevus poliitikas kandub ärevuseks majanduses, mis omakorda kandub ärevuseks turgudel,“ nentis ta.