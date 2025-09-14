Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja aitas välja uus ärisuund

Baltic Trans Gas OÜ
, mille omanik ja juht on Juri Prokopenko
, alustas 2013. aastal logistikaettevõttena, pakkudes oma vaguneid veeldatud gaasi transportimiseks. “Hiljem hakkasime tegelema veeldatud gaasi, naftatoodete ja naftakeemiatoodete müügiga. Nende toodete peamised tootjad on Türkmenbaşy naftatoodete kompleks ja Türkmengazi kontsern. Ettevõttel on oma maakler Türkmenistani kauba- ja toorainebörsil, mis võimaldab osta tooteid otse tootjalt, minnes mööda vahendajatest ja arvestades lõppostja soove,” rääkis Prokopenko Delovõje Vedomostile
.