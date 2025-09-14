Äripäev
  14.09.25, 06:00

Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja aitas välja uus ärisuund

Rasked ajad sundisid algselt vagunite rentimisega tegelenud ettevõtet proovima kätt ehituses.
Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
  • Juri Prokopenko pääses Eesti jõukaimate inimeste edetabelisse, olles venekeelsete ettevõtjate seas 67. kohal ja üldarvestuses 399. positsioonil.
  • Foto: Erakogu
Baltic Trans Gas OÜ, mille omanik ja juht on Juri Prokopenko, alustas 2013. aastal logistikaettevõttena, pakkudes oma vaguneid veeldatud gaasi transportimiseks. “Hiljem hakkasime tegelema veeldatud gaasi, naftatoodete ja naftakeemiatoodete müügiga. Nende toodete peamised tootjad on Türkmenbaşy naftatoodete kompleks ja Türkmengazi kontsern. Ettevõttel on oma maakler Türkmenistani kauba- ja toorainebörsil, mis võimaldab osta tooteid otse tootjalt, minnes mööda vahendajatest ja arvestades lõppostja soove,” rääkis Prokopenko Delovõje Vedomostile.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

