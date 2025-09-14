Tagasi 14.09.25, 08:30 Tuuleenergia ettevõtte juht: optimistina annan endast parima. Aga riik? Elektritootjad vajavad riigilt konkreetseid eesmärke ja üheselt mõistetavalt sõnastatud ootusi, mitte pikka arutlemist selle üle, kuidas, kellele ja kui palju erinevaid toetusi jagada, kirjutab Vindr Balticu juht Marko Viiding Infopanga energeetika aastaraportile antud kommentaaris.

Aidu tuulepark Ida-Virumaal.

Foto: Andras Kralla

Energeetikavaldkonna üks võtmeküsimusi on varustuskindlus, mis tähendab, et elekter on igal ajal olemas ehk seda toodetakse erinevates kohtades ja tarnitakse mitut kanalit pidi. 2025. aasta esimest poolt ilmestas sündmus, mis toimus küll eelmise aasta viimastel päevadel, kuid annab mõtteainet tänaseni.

Jutt käib Eesti ühe tähtsaima elektriühenduse Estlink 2 laevaankruga lõhkumisest ja sellele järgnenud üle seitsmekuulisest remondiperioodist. Arusaam, et meil ei peagi Eestis tingimata suuri elektritootmisvõimsusi olema, sest vajadusel saab elektrit naabritelt, lõi tugevasti kõikuma.