Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust

Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Foto: Äripäev
Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.
