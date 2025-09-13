Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust

Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.