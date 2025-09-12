Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast. “Me kõik teame, mis juhtus Narva maanteega”

Foto on tehtud neljapäeval, kui postitööd on veel pooleli jäetud. Uus korraldus kohviku ees tehakse projekti “Ohutu koolitee” raames. Tallinna transpordiametist Andres Urm selgitas, et projekti käigus hinnati välja töötatud metoodikaga liiklusohutust kooliteekonnal ning see koht oli probleem.
Foto: Liis Treimann
“Me asume nagu getos. Siin ei ole midagi ilustada.” Nõnda ütleb ettevõtja, kelle äri asub Tallinnas Pärnu maanteel. See sama tänav pealinnas on olnud aastaid justkui vaeslapse kingades, kus ärid vahetuvad tihti, ning põhjus sellele kõigele on tegelikult üsna lihtne, aga samas ka keeruline.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.