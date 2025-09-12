Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast. “Me kõik teame, mis juhtus Narva maanteega”

“Me asume nagu getos. Siin ei ole midagi ilustada.” Nõnda ütleb ettevõtja, kelle äri asub Tallinnas Pärnu maanteel. See sama tänav pealinnas on olnud aastaid justkui vaeslapse kingades, kus ärid vahetuvad tihti, ning põhjus sellele kõigele on tegelikult üsna lihtne, aga samas ka keeruline.