Euroopa börsidelt lasti hommikul õhku välja

Hommik algas Euroopa börsidel langusega: eile rallisid mitmed turud ligi 2%, nüüd on börsid valdavalt väikeses miinuses.

Jaapani börs Foto: AP/Scanpix

Kuigi hommikul ennustasid futuurid Euroopa turgudele, et eilsele paariprotsendilisele tõusule tuleb täna veel lisa, siis ennelõunal olid Euroopa börsid valdavalt miinuses. Stoxx 600 langes 0,3%, 0,1-0,2% kukkusid ka kõik teised börsid alates Londonist ja lõpetades Milaanoga. Tallinna börs langes 1,2%. Seal on suurimaks kukkujaks Tallinki aktsia 11%, aga kuna tegu on dividendi ex-päevast tingitud anomaaliaga, siis tuleb täna investoritel Tallinki langusnumbrit ignoreerida. Seevastu on plussi rebinud eile ca 2% kukkunud Swedbanki aktsia - täna ennelõunal oli väärtpaber tõusnud 1% ja kaupleb nüüd 140 Rootsi krooni tasemel. Swedbanki räsis äsjane uudis, et Swedbank teeb Eesti haru juhatuses korraliku puhastuse, ametikoha kaotasid nii senine juht Robert Kitt kui ka finantsjuht.