Eurooplane pääses 100 miljardi klubisse

Tänavu tublisti kerkinud aktsiakursid ja tasapisi kasvav majandus on maailma rikkaimad veel rikkamaks muutnud – 100 miljardi dollari klubisse on Jeff Bezosele ja Bill Gatesile lisandunud uus mees.

Euroopa rikkaim mees Bernard Arnault. Foto: TASS/Scanpix

100 miljardi dollari klubis on inimesed, kelle vara väärtuseks hinnatakse – praegusel juhul on seda teinud Bloomberg – vähemalt 100 miljardit dollarit. Nüüd on sinna lisandunud Euroopa rikkaim inimene, Prantsusmaa luksustööstur Bernard Arnault, kelle varade hulka kuulub luksusbränd LVMH, mille aktsia tõusis hiljuti ligi 3%. Ainuüksi käesoleva aastaga on tema vara väärtus kasvanud 32 miljardi dollari jagu ning tema koguvara hindab nn Bloomberg Billionaires Index 100 miljardile dollarile. See on lausa 3% Prantsusmaa majandusest!