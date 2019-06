Pangad vaatavad krüptokandeid kullipilguga

Krüptoportaalist siinsele kontole raha kandes peab olema valmis raha päritolu tõestama. Foto: LIIS TREIMANN

Suurenenud kauplemine krüptovaradega on Eesti pangad valvsamaks teinud ning kliendid peavad ülekannete päritolu tõendama.

Koos bitcoini ja teiste krüptovarade hinnatõusuga on aktiveerunud ka kauplejad, kes Eesti pankadest krüptoportaalidesse nagu Coinbase, Kraken ja teised ülekandeid teevad, et seal need krüptorahaks ümber vahetada ning oodatavast tõusust osa saada.