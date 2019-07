Maailmakuulus börsikaupleja: oodata on uusi tippe

Mai ja juuni olid aktsiaturgudel kehvad kuud, kuid Eesti juurtega kaupleja ja raamatute autor dr Alexander Elder selgitas Äripäevale, et korrektsioone tuleb ikka ette. Praegune suund on USA börsil üles.

Tallinnas pani Elder kõigi silme all taskusse üle kahekümne tuhande dollari kasumit. Foto: Andras Kralla

Vastuseks küsimusele, kuidas ta hindab USA börsi praegust seisu, rääkis Elder, et pikaajaline trend on USA aktsiaturul kindlasti üles, sest fundamentaalsed näitajad on väga tugevad, majandus buumib ja pulliturg jätkub. "On täiesti normaalne, et pulliturul on korrektsioone, see ei saa ainult ühes suunas liikuda. Jah, oli korrektsioon mais ja juunis, ja nüüd teeb turg uusi tippe. Me pole kindlasti veel näinud lõplikku tippu."