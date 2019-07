Investorid põgenevad vanglatest

Vanglad ei paku investoritele soovitud tootlust. Foto: Liis Treimann

Sellal kui Dow Jones ja Standard & Poor's 500 üritavad uusi tippe teha, veerevad eravanglate aktsiad New Yorgi börsil allamäge – jubedad ja jõhkrad uudised sisserändajate kohtlemisest USA-Mehhiko piiril kinnipidamisasutustes peletavad investoreid.

New Yorgi börsil on noteeritud kaks suurt vanglaid, laagreid ja teisi kinnipidamisasutusi pidavat ettevõtet: CoreCivic ja GEO Group. Mõlema ettevõtte aktsiad on üritanud kaasa teha nii jaanuari kui ka juuni tõusu, kuid ebaõnnestunult – mõlemaid on pidevalt allapoole tirinud uudised lahkuvatest investoritest ja rahastuse lõpetanud pankadest.