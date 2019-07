Reet Roosi investeerimisfirma jäi kahjumisse, üks fond suleti

Investorile ja ettevõtjale Reet Roosile, Heiki Koitlale ja Pille Pettaile kuuluv riskifondi haldav 4TimesCapital jäi möödunud aastal suurde kahjumisse, ettevõte otsustas dollarifondi sulgeda.

Reet Roos Foto: Raul Mee

Möödunud aastal teenis 4TimesCapital 350 700 eurot kahjumit. Ettevõttele kuulub KRR Funds, millel oli kinnine euro- ja dollarifond, mis investeeris klientide vara peamiselt USA turuinstrumentidesse. Möödunud aasta juulis lõpetati dollarifondi tegevus, eurofond on aga jätkuvalt alles. Fondijuht Mart Schults ütles, et eurofond jäi möödunud aastal kergesse miinusesse, aga on nüüd juba plussis. Kokku on ettevõte mitme aasta peale kahjumit kogunud 1,3 miljonit eurot.