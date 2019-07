Aasia börsinädal algas langusega

Föderaalreservi varasemast pehmemad kommentaarid on pannud Aasia turud langema. Foto: EPA

Kauplemisnädal algas Aasia aktsiatele langusega, nafta hind kerkis Pärsia lahe pingete taustal kõrgemale.

Langus on jäänud tagasihoidlikuks. Jaapani Nikkei, Shanghai ning Singapuri börs on langenud alla ühe protsendi. Samas Shanghais ilmavalgust näinud uue tehnoloogiabörsi Star Marketi ettevõtted rallisid esimesel kauplemispäeval ligi 520 protsenti. Tehnoloogia ja teadusettevõtetele mõeldud börs on Hiina ekvivalent Ameerika Nasdaqi börsile, kus on noteeritud suuresti tehnoloogiaettevõtted.