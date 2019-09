Boeingu surmalennuk võib saada loa oktoobris jälle õhku tõusta

Boeing loodab 1. oktoobriks saada USA lennuametilt loa kahe katastroofi põhjustamise tõttu lennukeelu saanud lennuk 737 MAX 8 jälle lendama lasta.

Boeingu aktsia hind on viimase kuu jooksul tõusnud 15%, kuid kunagisest tipust lahutab teda veel 13%. Foto: Reuters/Scanpix

USA lennuamet FAA võib sellise otsuse lähiajal teha, kuid kas teiste riikide lennuametid ka niisuguse otsusega nõustuvad, on veel kahtluse all. Kui tavaliselt järgivad teiste riikide lennuregulaatorid USA lennuameti juhiseid õhusõidukite sertifitseerimise kohta, siis seekord ei pruugi nii minna, hoiatas Boeingu tegevjuht Dennis Muilenburg kolmapäeval investoritele peetud kõnes. Praegu on lennuametitel 737 MAX 8 seeria lennuki õhkulubamise küsimuses erimeelsused, kuid Muilenbergi teeb FAA väga palju tööd selle nimel, et regulaatorid üksmeelele jõuaksid.