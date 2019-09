Hiina majandus näitas järjekordselt nõrkust

Hiina majandus näitas veelkord jahenemise märke. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Vähenenud investeeringud, tööstustoodang ning kerkinud nafta hind suurendavad riske Hiina majandusele.

Kuigi tööstustoodang suurenes augustis aasta varasemaga võrreldes 4,4 protsenti, on see kõige kehvem näitaja alates 2002. aastast. Samuti valmistas pettumuse jaemüük, kirjutab Bloomberg. Ühtlasi vähenesid investeeringud fikseeritud tulumääraga instrumentidesse ning erasektori investeeringud on pool aastat järjest riiklikele investeeringutele alla jäänud.