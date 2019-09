Jeemeni mässulised ründasid maailma suurimat naftahiidu

Khuraisis asub Saudi Araabia suuruselt teine naftaväli. Foto: ALI HAIDER, EPA

Saudi Araabia naftafirma Aramco kahte tehast ründasid laupäeva öösel droonid, põhjustades neis tulekahjusid. Saudi siseministeerium teatas, et tulekahjud on kontrolli all, jättes esialgselt märkimata, kes võis nende rünnakute taga olla, kirjutab Reuters.

Hiljem selgus, et rünnaku eest on vastutuse võtnud Houthi nimeline Jeemeni mässuliste rühmitus, kes on saudide vastu võidelnud 2015. aastast. Tolle aasta algul sundisid Houthid lahkuma ametist president Abdrabbuh Mansur Hadi, kuid saudide toel asus Hadi peagi tagasi ametisse.