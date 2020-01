Ühisrahastuse investor vastutusest vabaks ei saa

Olen korduvalt muret tundnud selle üle, et ühisrahastuses toimuvad asjad ilma korraliku järelevalveta ja olen teemat ka varem kajastanud. Kuigi ühisrahastuse hea tava on juba mitu aastat kasutuses, siis ei ole sellest suuremat kasu olnud, kuna selle järgimine on portaalidele vabatahtlik.

Finantsinspektsioonist saab ühisrahastajate kontroll. Foto: Liis Treimann

Viimasel nädalal on uudiskünnise ületanud Kuetzali ja Envestio portaaliga seotud pettusekahtlused, kuid siin on vähemalt üks väike muutus silmapiiril, mis võiks minu jaoks positiivse mõjuga olla. Nimelt on koorumas plaan hakata ühisrahastusportaale reguleerima, seda rolli hakkab täitma finantsinspektsioon.