Buffett tõmbas pangast taas raha välja

Warren Buffett on tänavu mitu korda vähendanud Berkshire Hathaway osalust panganduses. Foto: Reuters/Scanpix

Legendaarse USA investori Warren Buffetti juhitav Berkshire Hathaway vähendas Ühendriikide ühes suuremas pangas Wells Fargos osalust, vahendab Reuters.

Berkshire Hathaway osalus on nüüd pärast järjekordset osaluse vähendamist 3,3 protsenti. Berkshire Hathaway teatas reedel, et kunagine 32 miljardi dollari suurune investeering on nüüd kahanenud 3,4 miljardini, sest investeerimisfirmal on alles ligikaudu 137,6 miljonit Wells Fargo aktsiat.