Suurmeister astus üllatavalt kaitsesse

Warren Buffetti juhitav Berkshire Hathaway tegi investeerimismaailmas hiljuti ühe küllaltki üllatava sammu. Foto: Reuters/Scanpix

Investeerimise suurmeistri Warren Buffetti valdusfirma Berkshire Hathaway pakkus sel nädalal üllatuse – suur positsioon on võetud kullas ja põgenetud on pankadest. Varem on Buffett kulda investeerimist põlanud.

Berkshire Hathaway reedel esitatud aruande põhjal on Buffett ise või emb-kumb tema asetäitjatest, Todd Combs või Ted Wechsler, ostnud ettevõttele suure paki kullatootja Barrick Gold Corporation aktsiaid. Berkshire’ile kuulub nüüd 20,9 miljonit Barricki aktsiat, 1,2% vabas ringluses olevatest aktsiatest, mille turuväärtus reedese seisuga ületas poolt miljardit dollarit.