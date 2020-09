Amazon palkab juurde 100 000 töötajat

Amazon on viimase poole aasta jooksul palganud juurde sadu tuhandeid töötajaid. Foto: Reuters/Scanpix

Amazon teatas täna, et palkab USAs ja Kanadas juurde 100 000 töötajat, sest inimesed ostavad pandeemia tõttu aina rohkem asju internetist, vahendab MarketWatch.

Maailma suurim e-kaubandusfirma, mida juhib Jeff Bezos, teatas, et uued positsioonid saavad olema nii täiskohaga kui ka osalise koormusega. Osaliselt on see seotud ettevõtte plaaniga avada septembris 100 uut pakendamiskeskust.