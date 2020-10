Fiat Chrysleri ja PSA liit on teoks saamas

PSA mootorikoostetehas Prantsusmaal. Foto: facebook.com/groupepsa

Fiat Chrysler ja PSA on saamas Euroopa Komisjoni heakskiitu 32 miljardi euro suurusele liitumisele, millega sünnib maailma suuruselt neljas autotootja, teatas Reuters oma allikatele tuginedes.

Reutersi allikate teatel on PSA lubanud Euroopa konkurentsiametnikele, et Toyota ja Prantsuse autotootja ühisfirma kaubabusside tootmiseks lisab tootmismahtu ning müüb Toyotale busse tootmise omahinnale lähedase hinnaga. Samuti on ettevõtted andnud lubadusi selle kohta, et nende margiesindused teatud linnades võivad teenindada ka teist marki autosid. Kokkuvõttes ei pidanud ühinevad ettevõtted Euroopa Komisjoni lepitamiseks oma lubadustes palju muutma, rääkisid asjaga kursis olevad allikad agentuurile.