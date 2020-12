Kolmandasse sambasse tuli potentsiaalne raharakett

LHV Varahalduse juhatuse liige ja fondijuht Joel Kukemelk. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Pensionikoguja silmale on 73protsendilist tootlus kõigest üheksa kuu eest tehtud investeeringult meeldiv vaadata, aga kui tegemist on ühe Eesti pensionifondiga, tundub see teiste fondidega võrreldes lihtsalt ebareaalselt suur.

LHV Varahaldus on oma märtsis alguse saanud rohelise fondiga teise samba investoritele raha ja rõõmu toonud ning nüüd astuti samm edasi ja toodi ka kolmanda samba turule roheline fond. Kas nüüd juhtub sama ja roheline fond teeb kolmandas sambas konkurentidele tootlusega tuule alla, seda uurisimegi.