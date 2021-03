Majutuskorterite omanikud loodavad tänavu rohkem raha teenida

Thomas' Home'i kortermajutuse omanik Toomas Gutman oli üks 15 külaliskorteri omanikust, kes Äripäevale turuolukorrast ja saadud õppetundidest rääkis. Foto: Liis Treimann

Mitu eelmisel aastal näguripäevi näinud külaliskorterite omanikku on pillid kotti pannud, kuid need, kes koroonast räsitud turul vastu pidasid, loodavad saadud õppetundide toel tänavu paremat sissetulekut.

Thomas' Home'i nime all majutust pakkuv Toomas Gutman tunnistas, et eelmine suvi läks tal tegelikult üle ootuste hästi. "Suvel oli pandeemia justkui meelest läinud ja reisijaid oli rohkesti," kiitis ta. Siiski oli Gutmani käive aasta varasemast väiksem, sest selleks, et sama arvu külastajaid kätte saada, tuli hinda alla lasta.