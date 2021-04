Uus areng: Wise'i börsidebüüt pakub hea võimaluse ka Eesti investorile

Wise'i ehk endise nimega TransferWise'i eduloo taga on ettevõtte asutajad Taavet Hinrikus (vasakul) ja Kristo Käärmann. Foto: Eiko Kink

Wise on alustanud kõnelusi Briti finantsregulaatoritega Londoni börsil aktsiaemissiooni korraldamiseks. Aktsiaid plaanitakse pakkuda otse investoritele, mis tähendab, et märkimisperioodi ei ole ja aktsiad on börsil kohe huvilistele kättesaadavad, vahendab Financial Times.

Wise (endise nimega TransferWise) plaanib börsile tulla tänavu juunis ja on otse börsile tulemise (direct listing) võimalust arutanud Suurbritannia finantsjärelevalvega, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Üks nendest ütles, et ajastus ja tehingu struktuur ei ole veel paika pandud, aga ettevõte eelistab Londoni börsi.