Nafta hind jätkab langust

Nafta puurtorn USAs. Foto: Reuters/Scanpix

Naftahinnad langesid eile 3 protsendi võrra ning on täna langust jätkanud, sest Indias on koroonaviiruse juhtumite arv suur ning torujuhtmeoperaator Colonial Pipeline jätkas pärast küberrünnakutest taastumist tegevusega, vahendab Reuters.

Brenti toornafta, mis kukkus eile enam kui 3 protsendi võrra, on täna odavnenud 0,2 protsenti, 66,95 dollarini barrel. WTI toornafta on langenud 0,1 protsendi võrra, 63,8 dollarini. Nädala lõikes on nafta hind langenud, mis on esimene kukkumine kolme nädala jooksul.