Baltika saneerimine on ettevõtte majanduslikku seisu kosutanud

Baltikale kuuluv rõivakauplus Nautica kaubanduskeskuses Foto: Raul Mee

Baltika avaldas saneerimiskava täitmise aruande, kust selgub, et ettevõtte majandusseis on paranenud ja võlausaldajate nõuete rahuldamine ettenähtud perioodi jooksul on realistlik.

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud, sealhulgas mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud, kirjutatakse börsiteates.