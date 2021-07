Eesti fännist multimiljonär Vishen Lakhiani plaanib ülikoolihariduse pea peale pöörata

Peep Vain: minu eduka investeeringu juures on suur osa rämedal vedamisel

Peep Vain rääkis Investeerimisfestivali Eduloo laval, et võitjate juures on näha enesekindlust ja vaimustust oma tegevusest ja tulevikust, kuid möönab, et võitja leidmisel on suur osa ka lihtsalt õnnel.