ITL-i juht: digitiiger ei tudu põõsas

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtete liidu (ITL) värske president Doris Põld ei nõustunud viimasel ajal leviva kriitiga, et Eesti digiareng on teistest riikidest maha jäänud. Samas tõdes ta, et riik pole piisavalt rahastanud olemasolevate digiteenuste uuendamist ja haldamist.

