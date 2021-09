Kristofer Vähi: Tallinna börsi investori tähtsaim õppetund

Investor ja finantsturgude spetsialist Kristofer Vähi. Foto: Raul Mee

Finantsturgude spetsialist ja investor Kristofer Vähi ütles Tallinna börsil toimuva kohta, et investori vaatenurgast pole oluline, kas hinnad on järsult tõusnud või langenud. Sellest tunduvalt tähtsam on aga strateegia omamine ja selle järgimine.

Kui investoril aga strateegia puudub, siis tuleb see luua. “Üritada ennustada, kus on turu tipud ja põhjad, on praktiliselt võimatu ja ebavajalik. Keskenduda tasub baasreeglite ehk strateegia paikapanemisele, millest on abi nii heal ajal kui ka turbulentsel langusperioodil, mil emotsioonid hakkavad kainet otsustusvõimet pärssima,” selgitas Vähi.

