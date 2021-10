Tallinna börsile on tulemas erootikapood

Tallinna börsile tahab uue ettevõtte tuua Timo Juhani Majuri, kes on endale nime teinud nii investorina kui ka ettevõtjana. Foto: Andras Kralla

Erootikapoode Hot Lips opereeriv HC Pro AS on esitanud Tallinna börsile avalduse aktsiate kauplemisele võtmiseks alternatiivturul First North.

Ettevõtte ainuomanik on Timo Majuri, kellele kuulub lisaks erootikaärile ka jõusaalibrändid HC Gym ja HC Pro. Ettevõte on viimastel aastatel müügitulu stabiilselt kasvatanud. 2020. aastal suurenes käive 32 protsenti, 3,01 miljoni euroni. Veel 2013. aastal ulatus müügitulu 917 000 euroni.

