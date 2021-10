Maailma börsidel hakkavad IPO-d ära jääma

Virgin Atlanticu IPO jäi investorite huvi leiguse tõttu ära. Pildil firma lennukid Londoni Heathrow' lennuväljal. Foto: Virgin Atlantic

Ebakindel tulevik ja tõusnud volatiilsus on muutnud investorid niivõrd ettevaatlikeks, et aktsiaemissioonide korraldajad on hakanud IPO-sid ära jätma.

Bloombergi andmeil on Euroopas viimasel ajal ära jäänud kaheksa suurt IPO-t, nende seas näiteks lennufirma Virgin Atlantic, tervishoiuasutuste haldur Icade Sante, keeleõppeäpp Babbel ja energiamaakler Scholt Energy. USA-s on oma emissiooniplaani tagasi sahtlisse pannud teiste seas ilutoodete platvorm Better Being ja investeerimistarkvara Allvue Systems.

