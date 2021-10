Investorid: raha ei ole enam kõige tähtsam

Vastutustundlikud ühisrahastuse investeeringud - võimalik või võimatu?

Viimase nädala laenuäri kajastavad artiklid on pannud mind mõtlema ka enda ühisrahastusportfelli sisu üle. Kuigi olen seda meelt, et laenu tuleks inimestele ja ettevõtetele anda ja intress on riski peegeldus, siis kindlasti ei toeta ma hämaraid raha sisse nõudmise tehnikaid ja eelistaksin läbipaistvat ja seadusele vastavat võlgade tagasinõudmise protsessi.