PRFoodsi käive näitab paranemise märke

PRFoodsi tehas Saaremaal. Foto: Irina Mägi

PRFoodsi majandusaasta esimese kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,8%, teavitas ettevõte börsiteate vahendusel.

„Akuutse koroonakriisi vaibumisel oleme sisenenud perioodi, mida iseloomustavad inflatsioon, taastunud ja kasvanud nõudlus ning toorainehindade drastiline tõus.“, kommenteerib PRFoods ASi juhataja Indrek Kasela. Tema väitel toetab kallinev tooraine märkimisväärselt ettevõtte enda kalakasvatuse tulemusi, kuigi toodete enda hinnatõus tuleb alles järgmisel aastal. Eesti müügi vähenemine on Kasela väitel tingitud asjaolust, et Eesti-suunaline turism ei toimi ja seetõttu on HoReCa sektor väga oluliselt mõjutatud.

