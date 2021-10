Brent ületas 85 dollari taseme

Naftapuurtorn. Foto: Reuters/Scanpix

Brenti toornafta barrelihind ületas täna 85 dollari taseme, mis viimati juhtus kolm aastat tagasi. Energiaturul on suur puudus ning naftaturg on samuti defitsiidis, vahendab Bloomberg.

Naftafutuurid on viimastel nädalatel kiiresti tõusnud, sest maagaasi hind on jõudnud uute rekorditeni. Neljapäeval teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur, et Aasiat ja Euroopat tabanud energiakriis mõjutab ka naftaturgu.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099