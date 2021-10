Tallink üllatas kasumiga

Paavo Nõgene: sellist õppetundi juba ülikoolist ei saa

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles intervjuus Helsingin Sanomatele, et kuigi aeg on stressirikas, on see olnud hea väljakutseid hindavale inimesele. „Kui suudame Tallinki tagasi õigetesse rööbastesse saada, siis sellist õppetundi ühestki ülikoolist juba ei saa,“ ütles ta lehele.