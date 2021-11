Börs: S&P 500 ja Nasdaq lõpetasid päeva tõusuga

Ühisrahastuses algab jõuline suurpuhastus

See, mida ühisrahastusportaalid nägid juba ammu tulemas, on nüüd kohal: Euroopa survel kruvitakse ühisrahastusele peale karmid reeglid. Kuigi nädala pärast Eesti parlamendis seaduseks saav regulatsioon on lahjem kui soovis eelmine rahandusminister, saab finantsinspektsioon ühisrahastuse üle hulgaliselt uut võimu juurde.

