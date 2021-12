Nafta taastub kuus nädalat kestnud langusest

Nafta avamere puurtorn. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind on täna kallinenud rohkem kui dollari võrra, sest investorid loodavad, et koroonaviiruse omikrontüve sümptomid on kerged, ja see aitas riskantsematel varadel kallineda. Lisaks sellele on ebatõenäoline, et Iraan oma eksporti suurendab, nii nagu varem oodati, vahendab Reuters.

Lõuna-Aafrika Vabariigist tulnud raportitest selgub, et omikrontüve sümptomid on peamiselt leebed. Üks USA terviseametnik ütles, et seni ei tundu uus tüvi suurt ohtu omavat.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099