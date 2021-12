Elektri hind võtab suuna langusele

Elekter on homme mõnevõrra odavam. Foto: Liis Treimann

Homme on Nordpooli andmete põhjal keskmine elektri hind Eestis veidi üle 200 euro megavatt-tunni kohta.

Homne keskmine elektri hind on langenud rohkem kui poole võrra eelmise teisipäevaga võrreldes ning elekter maksab homme keskmiselt 205,71 eurot MWh. Nädal varem oli keskmine elektri hind ligi 469,03 eurot MWh kohta. Homse päeva hinnataseme tipp ehk päeva kalleim elekter on 17st kuni 18ni, kui elektri börsihind on 370,88 eurot MWh. Odavaim on elekter öösel 3st kuni 4ni, mil elekter maksab 78,71 eurot MWh kohta. Täna on keskmine elektri hind megavatt-tunni kohta 303,36 eurot.

