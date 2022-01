Financial Times imestab Balti riikide ja Valgevene rekordilise kaubavahetuse üle

Valgevene eksport Eestisse, Lätisse ja Leetu on lähedal kõigi aegade rekorditele, mis ilmestab, kuidas riikidevahelised kaubandussuhted on vaatamata Balti riikide poliitilisele retoorikale nagu betooni valatud, kirjutab Financial Times.

