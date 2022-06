USA aktsiaturud tähistasid jaanilaupäeva tõusuga

Maakler NYSE börsil. Foto: Reuters/Scanpix

USA suuremad aktsiaindeksid tõusid jaanilaupäeval pärast Föderaalreservi juhi Jerome Powelli teist esinemispäeva USA Senati panganduskomitee ees.

Powell ütles komiteele, et Föderaalreserv on pühendunud inflatsiooni kärpimisele, mis on väike tagasiminek tema varasemast seisukohavõtust, et Föderaalreservi võitlus inflatsiooni vastu on tingimusteta. Samuti tõdes Powell oma esinemises, et majanduslangus on võimalik ja pehme maandumise tagamine on suur väljakutse.

