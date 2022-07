Inglise keskpank kavatseb karmistada krüptovaluuta reegleid

Ühendkuningriigi keskpank on valmis vajadusel veel intresse tõstma

Ühendkuningriigi keskpank Inglise Pank tõstis täna baasintressimäära 0,25 protsendipunkti võrra, öeldes, et on valmis tegutsema „jõuliselt“, et kõrvaldada need ohud, mida põhjustab üle 11% kanduv inflatsioonimäär, vahendab Reuters.