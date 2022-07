Coca-Cola tulemused olid iga nurga pealt üle ootuste

Neeme Korv: Bolt, võta appi piits ja präänik ning klaari kakatriibud!

On kummaline, et idufirma, mis visiooni järgi lahendab elulisi muresid, ei pööra piisavalt tähelepanu neile probleemidele, mida ta oma teenustega juurde tekitab. Bolti renditõuksidel läheb Tallinnas neljas hooaeg, aga liikluskultuur ei taha kuidagi paraneda. See ei parane enne, kui ettevõte oma vastutust ei tunneta ja kliente korrale ei kutsu, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

On kummaline, et idufirma, mis visiooni järgi lahendab elulisi muresid, ei pööra piisavalt tähelepanu neile probleemidele, mida ta oma teenustega juurde tekitab. Bolti renditõuksidel läheb Tallinnas neljas hooaeg, aga liikluskultuur ei taha kuidagi paraneda. See ei parane enne, kui ettevõte oma vastutust ei tunneta ja kliente korrale ei kutsu, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.